Taça da Série A do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo / CBF

Taça da Série A do Campeonato BrasileiroLucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/11/2023 09:30

Rio - A 35ª rodada não terminou da maneira que o torcedor do Vasco queria. Com a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, na Serrinha, o Cruz-Maltino aumentou seu risco de rebaixamento de 21% para 25%. As informações são do portal "Infobola".

América-MG e Coritiba estão matematicamente rebaixados. Com 99%, o Goiás precisará de um milagre gigantesco para evitar a queda. Porém, a última vaga segue em aberto. Atualmente, o Bahia é a equipe que corre mais risco com 36%.

Depois do clube baiano é o Vasco quem tem mais possibilidades de queda. Porém, a disputa está muito equilibrada e outros clubes também disputam a permanência na Série A ponto a ponto. Acima do Cruz-Maltino está Corinthians e Santos com 14% de possibilidades de rebaixamento. O Cruzeiro tem 7%. Fortaleza com 4% e Internacional com 1% ainda não se livraram do risco.