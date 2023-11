Troféu da Libertadores - Lucas Mercon / Fluminense

28/11/2023

Rio - Atual vice-campeão em 2023, o Boca Juniors está fora da próxima Libertadores. Com a vitória do San Lorenzo por 2 a 0 sobre o Central Córdoba, pela Copa da Liga Profissional, o clube xeneize perdeu qualquer chance de se classificar para a principal competição de clubes da América do Sul.

Além dos campeões nacionais, a Argentina disponibiliza três vagas de acordo com o desempenho geral na temporada. Com o River Plate, campeão da Liga Profissional, na primeira posição deste ranking, os três clubes seguintes garantem classificação.

Talleres e Rosario Central foram os dois primeiros e o Boca disputava a terceira vaga. O San Lorenzo, com os pontos conquistados nesta segunda, eliminou qualquer possibilidade do hexacampeão da Libertadores voltar a disputar a competição no ano que vem.