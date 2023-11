Taça da Série A do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/11/2023 12:02

O Campeonato Brasileiro está longe de ter uma definição na ponta da tabela. Com três rodadas faltando para o fim da competição, seis times ainda brigam pelo troféu e pela premiação milionária. Neste ano, o campeão receberá cerca de R$ 47,5 milhões, o que significa um montante R$ 2,5 milhões superior ao do ano passado. As informações são do 'Uol'.



A premiação do Campeonato Brasileiro é corrigida juntamente com o contrato da Globo, visto que parte do valor é pago pelos direitos de TV. O critério de reajuste contratual é uma média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária) do ano anterior, isto é, no caso de 2022.



Em 2020 e 2021, houve aumento expressivo no prêmio do Brasileirão por causa do crescimento significativo do IGPM. O contrato, no final, aumentou cerca de 20%. Em 2022, também houve um bom reajuste.

As verbas destinadas às outras posições também sofrerão acréscimo em 2023. O segundo colocado receberá cerca de R$ 45,1 milhões. Até o décimo colocado haverá uma redução do mesmo valor, entre R$ 2,4 milhões e R$ 2,5 milhões, a cada posição. Para quem terminar o campeonato no meio da tabela, o montante será em torno de R$ 26,1 milhões.



Já a partir da 11ª colocação, o valor cai consideravelmente para R$ 20,4 milhões. O 16º colocado ganhará pouco mais de R$ 16 milhões. Rebaixados, os quatro últimos não recebem premiação.