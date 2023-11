Dupla da CMSystem quer somar mais vitórias para a equipe no MMA europeu - (Foto: Divulgação)

Publicado 28/11/2023 12:00 | Atualizado 28/11/2023 12:28

Após Erick "Sabugo" Visconde vencer a luta principal do Cage MMA na Finlândia no último sábado (25/11), chegou a vez de seus parceiros de CMSystem André "Dedé" Ricardo e Alan "Bisão" Francis tentarem repetir o feito na Áustria, pelo evento Vendetta Fight Nights, no próximo sábado (02/12).



Voltado ao último final de semana, "Sabugo" superou o anfitrião Edward Walls por decisão unânime em uma atuação bastante segura. Com mais este triunfo, o peso-pena curitibano chegou à sexta vitória consecutiva, a 10ª nas últimas 11 lutas. Hoje seu cartel é formado por 13 vitórias e apenas dois reveses, o último em 2020.

Motivado pelo resultado positivo do parceiro de treino, o veterano ex-TUF Brasil André "Dedé" chega com moral para medir forças contra o austríaco Erhan "Sem Piedade" Kartal em luta válida pelo peso combinado de até 81kg. O brasileiro ostenta um cartel de 11 vitórias, seis derrotas e três empates."Eu vou para fazer mais uma grande luta. O combate será na casa do adversário, mas isso não me incomoda. Vou impor meu jogo e sair com a vitória. Vou lutar para não deixar nas mãos dos juízes, vou para conquistar um nocaute ou uma finalização", planeja o atleta da CMSystem.Embalado por três triunfos em sequência e sem saber o que é derrota desde 2019, Alan "Bisão" Francis terá um desafio contra o turco Sado "A Pantera" Ucar no peso combinado até 80kg. Atualmente o cartel do brasileiro é composto por um retrospecto de 15 vitórias em sete derrotas."Tento ser sempre agressivo. Inteligente e agressivo. Vou fazer de tudo para não deixar o resultado ir para as mãos dos juízes, assim como sempre faço e é uma das características da minha equipe. Mas, claro, sempre lutando com inteligência, como eu disse", projeta o lutador.