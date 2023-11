Evento brindou o público com combates dinâmicos, finalizações técnicas e nocautes avassaladores - (Foto: Jungle Fight)

Evento brindou o público com combates dinâmicos, finalizações técnicas e nocautes avassaladores(Foto: Jungle Fight)

Publicado 27/11/2023 10:00 | Atualizado 27/11/2023 13:39

O Jungle Fight 122, realizado na noite deste sábado (25/11), na capital paulista, brindou o público com combates dinâmicos, finalizações técnicas e nocautes avassaladores, como nas duas lutas que definiram os campeões, que, somadas, não passaram de 1 minuto e 33 segundos de duração.



A luta principal coroou um novo campeão. Pelos pesos-moscas (57kg), o mineiro Wagner Reis impôs um nocaute assustador em cima do amazonense Manoel "Lorinho". Um único cruzado de direita aos 37 segundos de luta fez o então campeão beijar a lona em uma das cenas mais impactantes do MMA em 2023.



Com mais este triunfo, o novo campeão dos moscas chega ao cartel de sete vitórias em 10 lutas disputadas como profissional, cinco delas, ou seja, 50%, conquistadas por nocaute, além de uma finalização. Aos 29 anos, Wagner Reis ratifica sua posição como postulante a uma vaga para representar o Brasil no exterior.



A penúltima luta desta edição durou um pouquinho mais, mas também não chegou a 1 minuto de peleja. Com apenas 56 segundos, o maranhense Tiago Pereira conectou um impiedoso chute na linha de cintura do baiano Carlos "Vini Boy", fraturou a costela do desafiante e defendeu o posto de campeão dos galos (61kg).

Ainda invicto, Tiago Pereira, de 26 anos, ostenta agora um retrospecto de sete vitórias em sete lutas disputadas como profissional, ou seja, 100% de aproveitamento. Desses triunfos, quatro foram por via rápida, divididos em dois nocautes e duas finalizações.O card ainda teve um nocaute ainda mais rápido que os supracitados. O peso-mosca amazonense Kaysson Pereira, de apenas 22 anos, precisou de incríveis 15 segundos para mandar o paulista Guilherme Alves para a lona com um direto de direita, emplacando a sua quarta vitória em cinco lutas, a terceira por nocaute.Outro nocaute impactante foi o do peso-galo carioca Ronaldo "Freestyle" sobre o paulista Isaque Silva, com uma joelhada a três minutos para o fim do segundo round. Com o triunfo, o lutador de 28 anos soma agora um currículo de 11 vitórias em 16 lutas, com cinco nocautes e três finalizações.Por falar em finalização, o card teve quatro duelos decididos dessa forma. Kauê Vaz venceu Guilherme Revira com um triângulo de mão, assim como Pedro Guerreiro superou Hadson Shinobi; Geovane Queiroz obrigou Raphael Masague a bater com um triângulo da guarda e Isaque Rezende pegou Matheus Ventura em um mata-leão."Sensacional! Isso é Jungle Fight. Um espetáculo à altura do protagonismo da cidade de São Paulo no MMA. Todos os guerreiros que subiram à arena Jungle hoje encarnaram o espírito da selva. Não só eles, o público também deu um grande show", exaltou o orgulhoso Wallid Ismail."Mais uma vez São Paulo mostra que é a capital nacional do MMA, posição conquistada pelos trabalhos incansáveis do prefeito Ricardo Nunes, da deputada federal Renata Abreu, do vereador George Hato, do secretário de esporte Cacá Vianna e do chefe de gabinete Ricardo Calciolari", emendou.O Jungle Fight retorna a São Paulo para a sua 123ª edição no dia 16 de dezembro, com a revanche valendo o cinturão dos pesos leves entre o amazonense Arcângelo Anjo e o paulista Lucas Campos. No primeiro encontro entre eles, em agosto, os dois protagonizaram uma guerra na qual Arcângelo saiu vitorioso por decisão unânime.Wagner Reis venceu Manoel Lorinho por nocaute aos 0:37 do R1Tiago Pereira venceu Carlos Vini Boy por nocaute aos 0:56s do R1Kauê Vaz venceu Guilherme Revira por finalização (triângulo de mão) a 1:42 do R3Deninho 3D venceu Roque Júnior por decisão unânime (triplo 29-28)Matheus Oliveira venceu Murilo Bento por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)Laura Vieira venceu Babi Oliveira por nocaute técnico aos 4:29 do R1Ronaldo Freestyle venceu Isaque Silva por nocaute técnico aos 4:53 do R2Pedro Guerreiro venceu Hadson Shinob por finalização (triângulo de mão) aos 0:47 do R2Lucas Coutinho venceu Breno Baby por nocaute técnico aos 2:07 do R2Kaysson Pereira venceu Guilherme Alves por nocaute técnico aos 0:15 do R1Geovane Queiroz venceu Raphael Masague por finalização (triângulo) aos 4:01 do R2Nikolle da Cruz venceu Franciele Beatriz por nocaute técnico aos 4:15 do R1Isaque Rezende venceu Matheus Ventura por finalização (mata-leão) a 1:44 do R1