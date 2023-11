Jornal AS, da Espanha, disse que Igor Paixão é 'descendente de escravos' em uma publicação - Reprodução

Publicado 28/11/2023 12:27

Rio - O jornal "AS", da Espanha, cometeu um erro grave nesta terça-feira (28) com uma matéria sobre a história de vida do atacante brasileiro Igor Paixão. O jogador, de 23 anos, é um dos destaques do Feyenoord, da Holanda, que enfrenta o Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

A matéria assinada pelo jornalista Héctor Pérez contava a história de vida do jogador brasileiro. Porém, a publicação chamou o atacante de "descendente de escravos". A chamada nas redes sociais não foi bem recebida e, rapidamente, gerou críticas de espanhóis e brasileiros. O jornal a retirou do ar.

Inicialmente, foram os espanhóis que criticaram a publicação nas redes sociais. Um internauta desabafou chegando a citar o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, como exemplo. O camisa 7 da equipe da capital é constantemente chamado de mentiroso por alguns espanhóis.

"Por que usam uma manchete como essa para descrever a capacidade de fazer gol de um jogador de futebol? Depois dizem que Vinicius é mentiroso e que o campeonato espanhol não é racista. Espero que aquele 'descendente de escravos', como vocês o chamam, marque três gols", disse.

Igor Paixão foi revelado pelo Coritiba. Em 2022, ele foi negociado com o Feyenoord, da Holanda, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões na cotação da época). Na atual temporada, ele soma 18 jogos, três gols e três assistências. Ao todo, tem 55 partidas, 12 gols e nove assistências pelo clube.