Estádio do Twente, com capacidade para 30 mil pessoas, tem o nome de uma cervejaria parceira do clube - Divulgação/Twente

Publicado 28/11/2023 12:19

O Twente divulgou o balanço financeiro da temporada passada com um dado curioso. O clube holandês arrecadou mais dinheiro com a venda de cerveja e comida do que negociando jogadores.



De acordo com os dados divulgados, o Twente conseguiu 6 milhões de euros (cerca de R$ 32,2 milhões) apenas com a venda de alimentos e bebidas em seu estádio nos dias dos jogos. O valor já tem o desconto de produção e salário dos funcionários.

Por outro lado, o lucro com jogadores negociados foi quase a metade: 3,75 milhões de euros (R$ 20,1 milhões).



"É muito estranho. Eu nunca vi isso em nenhum lugar da Europa", afirmou o jornalista holandês especialista em finanças, Tom Knipping.

Parceiro da cervejaria Grolsch, que dá o nome ao estádio, o Twente costuma jogar em casa para cerca de 30 mil pessoas.

O clube terminou em quinto lugar no Campeonato Holandês na temporada 2022/23. Na edição atual, está em quarto, com 27 pontos, 12 atrás do líder PSV.