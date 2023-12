Jenny Miranda e Gretchen - Reprodução / Instagram

Jenny Miranda e GretchenReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 11:37 | Atualizado 05/12/2023 11:51

Apesar de Gretchen não ter citado nomes, a mãe de Bia Miranda entendeu que o comentário teria sido direcionado a ela. Visivelmente irritada, Jenny disparou críticas à rainha do rebolado. "Se eu fosse você, minha senhora, eu ficava quieta. Porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho. Pelo menos meu casamento não acabou com traição", iniciou.

Na sequência, a ex-peoa afirmou que, apesar de terem anunciado o fim, seguirá lutando por seu casamento. "Meu casamento não acabou, não, é só uma fase. Só uma fase ruim. Enquanto você fica aí nadando na desgraça dos outros... Porque eu acho que seu conteúdo sou eu, né? Não deve ter mais conteúdo pra poder ficar falando de mim. Tem outras coisas que você poderia estar falando aí. Vai rebolar, vai fazer o que você quiser", disse.

"Me deixa em paz, larga meu anjo, solta meu anjo. Como disse a Cariúcha, quem é você pra falar de mim? Que passou por mais de 15 casamentos. Se um casamento terminado é a lei do retorno, e o seu, mais de 15? Querida, você tá pagando, tá fazendo hora extra, hein? Pelo amor de Deus. Minha boca fechada é melhor. Não mexe comigo, não", avisou Jenny Miranda, por fim.