Gretchen nega indireta para Jenny Miranda - Reprodução do Instagram

Gretchen nega indireta para Jenny MirandaReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2023 09:05 | Atualizado 05/12/2023 09:08

Rio - Gretchen, de 64 anos, usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para negar que tenha enviado uma indireta para Jenny Miranda. É que após a ex-participante de "A Fazenda", da Record TV, anunciar o fim do relacionamento com Fábio Gontijo, a Rainha do Rebolado fez uma publicação falando sobre a 'lei do retorno'. Os internautas, então, suspeitaram que fosse um recado para a mãe de Bia Miranda.

fotogaleria

"Tem gente falando besteira de um post que eu botei, achando que eu estou fazendo para certas pessoas que estão na televisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu tenho mais o que fazer da minha vida. E esse post que eu fiz se relaciona a coisas da minha família com o meu marido. Não tem nada a ver com certas pessoas que vocês estão falando", esclareceu a Rainha do Rebolado.

"Então, se vocês querem aproveitar o meu post para poder ficar falando coisas que não devem, perderam tempo. Porque para isso existe internet, stories, ao vivo. E se precisar, eu entro ao vivo também pra falar a verdade, entendeu? Então, o post que eu fiz não foi para pessoa que vocês estão pensando", destacou.

Na publicação em questão, Gretchen fez uma reflexão. "A vida é muito incrível mesmo. Para quem não sabe viver, só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela. Tem gente que achou que tinha se saído bem fazendo mal para o outro e aí começa a receber o retorno. E tem gente que acha que saiu vitorioso de um processo e, na verdade, perdeu principalmente sua própria dignidade. Adoro. [Vendo] só de camarote".