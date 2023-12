Andressa Urach comenta pausa na produção de conteúdo adulto - Reprodução do Instagram

Publicado 05/12/2023 08:31

Rio - Andressa Urach, de 36 anos, contou aos fãs, nesta segunda-feira, que fará uma pausa na produção de seus conteúdos adultos, gravados pelo filho, Arthur Urach, de 18. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a influenciadora digital explicou que os dois vão tirar um período de férias neste fim de ano e retomarão as gravações em janeiro.

O assunto surgiu quando ela manifestou o desejo de retomar os conteúdos em seu canal no youtube para o público em geral. "Do nada me deu vontade de gravar os meus vídeos para o youtube. Sou uma mulher muito de fases e mudo muito de opinião. Estava assistindo esse final de semana um canal e aí comecei a lembrar do tempo que eu gravava pro youtube. Fiquei pensando, quem sabe eu volto? Agora, diminuí o ritmo das gravações (de conteúdo adulto), então vou ter mais tempo. Gosto de me ocupar", comentou.

"Acho que consigo pegar alguns takes de algumas coisas que faço, e aí compartilho com vocês lá no meu canal. Agora, eu e o Arthur estamos dando uma diminuída. A gente vai tirar umas férias depois do Natal e volta a gravar só lá em janeiro", continuou.

"Acho que só tem duas [por semana] agendadas. A gente estava ficando muito cansado, a gente estava ficando sobrecarregado. Muita gravação. Então, a gente decidiu dar uma freada para a nossa mente também", concluiu.