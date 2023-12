Neymar mostra encontro com filho e caçula da ex-namorada - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 21:34

Rio - Neymar, de 31 anos, compartilhou nesta terça-feira (5), no Stories do Instagram, uma foto ao lado do filho mais velho, Davi Lucca, de 12, e com Valentin, de 4. Ambos são filhos de Carol Dantas, de 30, com quem o jogador já se relacionou e teve o primogênito. Já o mais novo, é fruto da relação da influenciadora com Vinicius Martinez, de 30.



"Estava com saudade dessas ferinhas", escreveu.