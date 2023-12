Lilian Aragão e Renato Aragão - Reprodução / Instagram

Lilian Aragão e Renato Aragão Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 18:14

Rio - Lilian Aragão, de 55 anos, mulher de Renato Aragão, de 88, compartilhou nesta terça-feira (5), em seu Instagram, uma foto do casal no início do relacionamento e atualmente. A empreendedora aproveitou para se declarar ao marido e refletir sobre o casamento, ela acredita que o matrimônio trata-se de resiliência e compreensão, e que o "sim" inicial é reafirmado todos os dias.



"Celebrando o Amor Além do "Sim". Quando duas pessoas decidem unir seus destinos, estão dando início a uma história que vai além das palavras proferidas no altar, nós falamos sim para nos unir a alguém e construir uma história, nós falamos sim para toda a cumplicidade, o amor, o respeito, a lealdade e principalmente para os defeitos, os problemas que teremos juntos dividindo a cultura de duas vidas se encaixando", iniciou Lilian.



"Ao longo dos anos, o casamento se torna um testemunho de resiliência, paciência e compreensão. Os cônjuges aprendem a nutrir o amor, cuidando dele como se fosse um jardim precioso. As promessas feitas no altar são constantemente renovadas através de pequenos gestos diários de carinho, apoio e perdão. O "sim" inicial torna-se a base sobre a qual se constrói uma fortaleza de confiança e amizade duradoura", disse.



A mãe de Lívian falou sobre as dificuldades do casamento. "O amor eterno depois do "sim" não é isento de desafios. A vida, por sua natureza imprevisível, apresenta obstáculos que exigem dedicação e colaboração mútua. No entanto, é a maneira como os parceiros enfrentam esses desafios juntos que define a força do compromisso. Cada dificuldade superada fortalece os alicerces do casamento, transformando-o em uma jornada de crescimento e maturidade", afirmou.



"Celebrar o amor eterno vai além das festividades e datas especiais. É um compromisso diário de escolher o respeito, a empatia e a gratidão. Os anos passam, as rugas aparecem, mas o amor floresce com o passar do tempo, enriquecido pelas experiências compartilhadas. O casamento é uma aliança que transcende as limitações da temporalidade, criando uma história que ressoa na eternidade", falou.



"O casamento é uma jornada onde o "sim" inicial é apenas o começo. É um convite para descobrir constantemente novas camadas do amor que une dois corações. O verdadeiro significado do casamento está na construção de uma vida compartilhada, onde o "sim" é reafirmado a cada dia, escrevendo uma história de amor que perdura para além do tempo. Eu digo sim além do altar, eu disse sim ao meu príncipe para essa vida a dois, e digo sim todos os dias para nossa união, nosso amor", finalizou.