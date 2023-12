Naiara Azevedo agradece carinho de fãs após denunciar ex-marido - Reprodução

Publicado 05/12/2023 16:05

Rio - Naiara Azevedo utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (5), para agradecer o carinho que tem recebido dos amigos e fãs após denunciar o seu ex-marido, Rafael Cabral, por violência doméstica e patrimonial. Nos stories de seu Instagram, a cantora revelou que tem se sentido acolhida e que está com seu coração em paz.

"Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no meu pessoal, no meu celular, alguns directs também. E muito obrigada a todos os meus fãs. Eu não tenho palavras para descrever todas as mensagens que eu li até agora, óbvio que eu não consegui ler tudo porque foi muita coisa. Me sinto muito amada, acolhida e muito grata a Deus e a vocês. Deus abençoe e vida que segue porque o show tem que continuar", disse.

Em seguida, Naiara reforçou: "Quero novamente frisar aqui que eu, Naiara, estou com meu coração em paz e livre, mais do que nunca, para ser feliz fazendo o que eu amo, viu? E eu amo estar com vocês".

Entenda

No domingo (3), a cantora participou do "Fantástico", da TV Globo, e falou sobre as denúncias que fez contra o ex-marido, Rafael Cabral , na última quinta-feira, por agressões, ameaças e violência patrimonial. Segundo a artista, ela participou de uma campanha contra a violência doméstica no Instagram, incentivando mulheres a denunciar as agressões, justamente no momento em que ela mesma passava por esse problema. No entanto, Naiara não conseguiu denunciar o que estava acontecendo com ela na ocasião.

Ainda na reportagem, a cantora contou que nos primeiros anos de sua carreira, entre 2016 e 2017, chegava a ter um faturamento de R$ 7 milhões por mês, mas recebia apenas R$ 1 mil do valor faturado. Naiara disse que quando pedia mais dinheiro para o então marido, que também é seu empresário, ele afirmava que já pagava por tudo e que ela não precisava de mais para viver.

"Quando eu falava assim, eu preciso de um cartão, preciso de dinheiro. Sabe o que era falado para mim? Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia”, relembrou a cantora.

Naiara contou à polícia que não tem acesso às contas bancárias, que são gerenciadas pelo ex-marido e pela família dele. Além disso, muitos de seus bens como casas e carros de luxo não estão no nome dela, mas no nome de Rafael.

A cantora também afirmou em sua denúncia que foi agredida por Rafael durante uma discussão, em 7 de julho deste ano. Segundo ela, Rafael a sacudiu pelos braços, puxou seus cabelos e orelhas e também lhe deu um soco na mão direita. A artista registrou os hematomas com fotos, que foram exibidas no "Fantástico".

Ainda segundo Naiara, Rafael a ameaçou, disse que iria acabar com a vida e a carreira dela e que depois disso ela nunca mais o veria. Os dois foram casados por 10 anos, mas segundo a advogada de Naiara o divórcio foi decretado em outubro de 2021.

A cantora disse no boletim de ocorrência que o ex-marido fez um seguro de vida em seu nome e que teme pela própria vida. "Em seu nome, Rafael fez um seguro de vida de valor muito alto tendo ele próprio como beneficiário, por isso a declarante teme por sua vida", diz o documento.