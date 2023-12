Ary Mirelle posta foto do barrigão na reta final da gravidez - Reprodução

Publicado 05/12/2023 21:41

Rio - Grávida de João Gomes, Ary Mirelle compartilhou, nesta terça-feira (5), uma foto mostrando seu barrigão para comemorar as 30 semanas de gravidez e o cantor não deixou de elogiar a amada nos comentários da publicação. O casal está a espera de Jorge, primeiro filho dos dois.

"Nossas 30 semanas", escreveu Ary na legenda do post. João Gomes, então, fez questão de enaltecer a beleza da amada. "Que mulher", escreveu.

Amiga do casal, Maísa também aproveitou para deixar uma mensagem de carinho. "Amores", declarou a atriz. Já os seguidores de Ary, não pouparam palavras para a influenciadora. "A grávida mais maravilhosa do mundo", disse uma internauta. "Linda demais essa mamãe", disse outra.

Na última quarta-feira (29), Ary desabafou sobre as inseguranças na reta final da gravidez e revelou que estava se sentindo indisposta e não estava conseguindo se achar bonita.

"Agora deixa eu dizer a vocês a experiência do terceiro trimestre. Eu vou procurar roupa para tomar banho porque eu vou realmente ali me ajeitar, ajeitar essa unha, esse cabelo, essa sobrancelha. Mas minha gente, terceiro trimestre o que eu estou sentindo? Estou me sentindo inchada, não consigo me achar bonita. Eu tenho vontade de chorar o tempo todo. Tenho vontade de deitar na minha cama e não sair mais. Tem dias que estou desse jeito. Está bem complicado. Mudou tudo. Estou me sentindo esquisitíssima, não vou mentir. Estou sendo bem sincera com vocês. Está sendo difícil", relatou.

Ary contou então, o motivo de, às vezes, demorar a aparecer em suas redes sociais. "Umas 6h eu já levanto, aí eu como, deito de novo e é a hora que o João me liga e a gente fica no telefone conversando um tempão. Ele fica no meu pé a manhã todinha porque ele já conhece como está a situação", começou.

"Ao mesmo tempo que eu boto na minha cabeça que eu vou levantar, mas, realmente, tudo muda. É uma doideira. Sua cabeça muda, você fica pensando mil coisas, você fica agoniadinha e por estar na fase final, eu estou ansiosa. Eu não estava tão ansiosa, mas agora eu estou. Está chegando pertinho e está passando tudo muito rápido, aí eu fico nessa pressão", concluiu.





