Serena Williams revela uso de leite materno como remédio para queimaduras - Reprodução / Instagram

Serena Williams revela uso de leite materno como remédio para queimaduras Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 20:08



Rio - Serena Williams, de 42 anos, contou através de um vídeo publicado no TikTok, que coloca leite materno para acelerar o processo de cura das queimaduras de sol de suas filhas. A atleta, que d eu à luz sua segunda filha em agosto deste ano , compartilhou a técnica após um passeio ao sol que deixou a área sob os olhos muito doloridos.

fotogaleria

"Funciona com meu filho", disse ela no vídeo, antes de passar o leito no rosto.



"Ok, isso é totalmente estranho??? Devo dizer que depois de uma semana usando meu leite materno sob os olhos - funcionou!", escreveu Serena na legenda da publicação.



Nos comentários do post, os internautas gostaram da dica inusitada. "Seus vídeos são bons demais. Eu sinto que estou com você", disse um. "Há 40 anos, usei como tratamento facial ao tomar banho. Leite milagroso", declarou outra. "Minha avó diz que funciona. Você deve fazer sabonete facial com leite materno para ajudar", falou mais uma.