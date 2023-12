Família de Tom Veiga, o Louro José presta homenagem em Nova York três anos após sua morte - Reprodução / Facebook / Instagram

Publicado 05/12/2023 17:09 | Atualizado 05/12/2023 21:35

Rio - Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, do programa "Mais Você", da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga, foi homenageado na segunda-feira (4), pela filha, Alissa Veiga, de 18 anos, na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. A jovem quis fazer uma surpresa para mãe, Alessandra Veiga, exibindo um vídeo nos telões do lugar, onde ela selecionou fotos dos pais em momentos felizes.

fotogaleria

"Meu Deus… Querem me matar do coração… O Tom não está mais aqui para me fazer essas surpresas exorbitantes, mas deixou 2 representantes à altura. Hoje, 4 de dezembro, faz 20 anos que eu e o Tom nos conhecemos e, para minha surpresa, meus filhos fizeram essa linda homenagem para nós no maior telão da Times Square. Meu Deus, sou muito amada mesmo, porque eles fazem o que podem para me ver feliz. Amo demais vocês 2 na minha vida Alissa e Adrian, uma pena meu guri não ter podido vir e estar aqui ao meu lado em um momento tão especial! Que surpresa maravilhosa (digna de uma surpresa de Tom Veiga). Ainda estou em êxtase", escreveu Alessandra, emocionada, em um post no Instagram.



Tom morreu em novembro de 2020, aos 47 anos, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.