Carlinhos Maia confirma crise no casamento com Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia confirma crise no casamento com Lucas GuimarãesReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 17:42

Rio - Carlinhos Maia, de 32 anos, está curtindo a Farofa da Gkay, em Fortaleza, no Ceará, e tirou um momento para conversar com os fãs sobre os rumores de uma crise no casamento com Lucas Guimarães, de 29. Nesta terça-feira (5), o influenciador digital foi aos Stories do Instagram para confirmar os boatos, mas negou que o relacionamento teria sido abalado por estar infeliz com o sucesso do marido.

fotogaleria

"De uma vez por todas, quando as 'más línguas' irão entender que eu sou o maior apoiador do Lucas. Vocês não fazem ideia do que é feito nos bastidores. Anos da minha vida eu sempre filmei Lucas o enaltecendo, sempre o colocando pra cima, o tratamento dele com as pessoas com minha mãe, mostrando sempre o menino bom que ele é", iniciou o humorista.

Em seguida, Carlinhos falou sobre os planos diferentes que o casal tem: "Estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório, eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. Quanto maior ele ficar, maior eu fico também. A televisão é o sonho dele, nunca foi o meu. Então, parem com essa competição entre a gente", pediu. "Tudo vocês acham que é sobre sucesso e fama. A vida a dois, existe milhões de coisas que a gente diverge", refletiu.

Antes de encerrar, o empresário ainda entregou que os dois tiveram uma noite quente depois de ficarem afastados no primeiro dia do evento organizado por Gkay. "Ontem, nos estranhamos a festa inteira mas, no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma 'bimbada' dos sonhos. Sabe aquelas que a gente desconta a raiva? Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês virem a gente andando torto já sabem o motivo", disparou.