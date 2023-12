Bárbara Evans responde críticas sobre aparência após parto de gêmeos - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans responde críticas sobre aparência após parto de gêmeosReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 13:23

Rio - Bárbara Evans mandou a real para os seguidores, nesta terça-feira (5), após notar comentários sobre sua aparência nas redes sociais. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora digital, de 32 anos, ressaltou que deu à luz os gêmeos Álvaro e Antônio no último dia 27 e ainda destacou o fato de não usar mais filtros em seus registros do cotidiano.

"Eu optei por não usar mais filtro aqui no Instagram. Mostro a minha realidade. Essa é a minha realidade oito dias pós-parto de gêmeos. Quando saio em site de fofoca, o povo vai lá embaixo e coloca assim: 'Como ela envelheceu e está acabada'", começou a ex-Fazenda.

Na sequência, Bárbara rebateu as críticas: "É, gente, eu tenho trinta e dois anos, três filhos e estou com oito dias pós cesárea de gêmeos. Então essa é a minha realidade. Envelheci? Envelheci, né. Tenho trinta e dois anos, já, não sou mais uma princesinha, uma jovem, e cheia de filho nas costas. E acabei de parir", declarou. A famosa também é mãe de Ayla, de 1 ano e sete meses, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Em outra postagem, a filha de Monique Evans detalhou as mudanças que teve em seu peso durante sua segunda gravidez e após o nascimento dos pequenos. "Engordei 23 quilos durante a gestação. Comecei com 56kg e fui até 79kg. 8 dias pós-parto e estou com 71kg", contou.