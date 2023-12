Pocah - Reprodução/Instagram

Pocah Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 10:47 | Atualizado 05/12/2023 10:50

Rio - Pocah, de 29 anos, conversou com os seguidores, através de uma caixinha de perguntas no Instagram Stories, nesta segunda-feira, e revelou se participaria de outro reality show. Para quem não lembra, a cantora foi uma das integrantes do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

"Dependendo do reality, eu participaria", afirmou a funkeira. A noiva de Ronan Souza, ainda, adiantou que gravou uma participação em um programa do gênero. "Inclusive, hoje, participei de um reality. Quer dizer, não como participante. Eu cantei na final", destacou.

Momentos antes, Pocah encantou os fãs ao publicar um vídeo de biquíni dançando a música "Bandidona", em parceria com Pabllo Vittar e DJ Biel do Furduncinho e Papatinho, na piscina.