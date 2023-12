Preta Gil recebe a visita do pai - Reprodução do Instagram

Preta Gil recebe a visita do paiReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2023 07:35

Rio - Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Preta Gil, de 49 anos, recebeu a visita do pai, Gilberto Gil, nesta segunda-feira. Em um clique compartilhado no Instagram Stories, o cantor de 81 anos aparece sentado em uma poltrona enquanto a filha está na cama.

"Hoje meu papai veio me ver! Te amo, pai", escreveu ela, que também agradeceu a visita de uma tia. Em seguida, Preta publicou uma selfie e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Por aqui, sigo progredindo".

Na última quinta-feira, a artista passou por uma cirurgia para a retirada da bolsa de ileostomia . O procedimento foi concluído com êxito."A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês", dizia a nota.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano. Ela passou algum tempo internada antes de receber um diagnóstico definitivo. "Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino", afirmou na ocasião.