Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carroReprodução

Publicado 05/12/2023 22:39

Rio - Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro, nesta terça-feira (5), na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. A informação foi confirmada pela assessoria do sertanejo.

Ainda de acordo com a equipe, Zé Neto está consciente e sendo levado para o hospital. "Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas", diz um trecho da nota.

Até o momento, não há informações sobre outras vítimas.