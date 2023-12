Marlon Wayans beija Gabi Martins na Farofa da Gkay - Leo Franco/ Agnews

Publicado 05/12/2023 07:15

Rio - O ator americano Marlon Wayans, conhecido pelo seu papel no filme "As Branquelas", foi flagrado aos beijos com a cantora Gabi Martins, na madrugada desta terça-feira, durante a "Farofa da Gkay", que acontece em um hotel em Fortaleza, no Ceará. No local, os dois também conversaram bastante.

Outras celebridades que não perderam tempo e também beijaram muito na festa foram as influenciadoras Julia Puzzuoli e Beca Barreto, a ex-bbb Flay e a cantora MC Loma.

O evento em comemoração aos 31 anos de Gessica Kayane, contou com os shows de Claudia Leitte, Leo Santana e Pedro Sampaio, nesta segunda. A festa, que acontece até quarta-feira, e ainda terá as apresentações de É o Tchan, Xand Avião, Kevin O Cris, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Nattan, Sorriso Maroto, MC Daniel e mais.