MC Mirella exibe barrigão de gravidez ao dançar funk na webReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 08:38 | Atualizado 05/12/2023 08:40

Rio - MC Mirella, de 25 anos, impressionou ao mostrar seu barrigão de oito meses de gravidez, nesta segunda-feira. A cantora, que está grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com Dynho Alves, exibiu a silhueta enquanto dançava funk e ainda celebrou a proximidade da data de chegada da herdeira, através dos stories do Instagram.

"O tamanho dessa barriga! Falta pouco", celebrou a artista ao se admirar na frente do espelho. Serena, primogênita da funkeira, está prevista para nascer no dia 19 de dezembro.