Publicado 28/11/2023 11:21

Rio - MC Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para rebater as críticas recebidas sobre os conteúdos adultos que publica no Onlyfans. A funkeira, que está grávida da primeira filha, Serena, chegou a ser acusada de "mau exemplo" pelos seguidores e, ao se defender, afirmou que conta com o apoio do marido, Dynho Alves, em tudo que se propõe a fazer.

"O que essa por** tem a ver com vocês? Vocês são tão preconceituosos!", iniciou a cantora através dos stories do Instagram.

"Sempre mantive minha postura. Ninguém nunca me desrespeitou. Até parece que isso é cometer um crime. Cara, evoluam... Coisa chata ficar julgando a pessoa. Ela terá a melhor exemplo de mãe, pode ter certeza. Você não enxerga meu valor, mas eu enxergo muito! Sou muito fo**!", afirmou.

Na sequência, a funkeira ratificou que seu trabalho com conteúdos adultos não apresenta nenhuma ameaça ao seu relacionamento. "Meu marido me apoia em tudo que faço, e eu o apoio também. Sabemos que tudo é para nossa evolução e conquistas. Confiamos um no outro, e esse é o segredo para o sucesso de qualquer relacionamento! Mantemos o respeito um com o outro e entendemos que isso não é um desrespeito um com o outro. Só cabe a nós", declarou.



"Dynho e eu somos muito maduros, aptos e abertos a toda conversa, sobre todos os assuntos possíveis, somos melhores amigos acima de tudo! Eu o respeito muito e ele sabe sobre minhas vontades, metas e enfim, me apoia. Temos nossos limites e linha de seguimento sob nosso relacionamento. Não ultrapassamos disso. E todo relacionamento saudável e maduro é vivido nessa base", acrescentou Mirella.

"Não é porque tenho conteúdo que não vivo um bom relacionamento, meu relacionamento é excelente e isso não atrapalha em nada. Muito pelo contrário, atrapalharia com falta de apoio e conversa. Mas isso temos de monte e se um dia ele se incomodar e não tolerar mais, vamos conversar sobre isso. Fim. Pensamos sempre no melhor para nós, e nossa filha. Por mais que haja preconceito aos olhos de algumas pessoas, não vemos isso como empecilho para nossa relação", finalizou a funkeira.