Ana Hickmann ao lado de seus dois cachorrosReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 09:00 | Atualizado 28/11/2023 09:17

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para publicar um clique em que aparece ao lado de Joaquim, o cachorro que a defendeu das agressões do marido, Alexandre Correa, de 52. A apresentadora chegou a registrar uma queixa contra o empresário após o episódio violento, que ocorreu no início do mês de novembro.

"Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim!", escreveu a loira na legenda do registro em que também aparece acompanhada por um segundo cachorrinho. "O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", acrescentou ela.



"Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: 'Pega!', e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também", detalhou Ana Hickmann.