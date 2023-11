MC Cabelinho e Slipmami assumem romance ao vivo no 'TVZ' - Reprodução/Twitter

MC Cabelinho e Slipmami assumem romance ao vivo no 'TVZ' Reprodução/Twitter

Publicado 27/11/2023 21:14

Rio - O rapper MC Cabelinho provou que fãs estavam certos em suas especulações sobre o envolvimento do artista com a cantora Slipmami. Nesta segunda-feira (27), os famosos assumiram que estão "se pegando" ao trocarem uma série de beijos durante uma transmissão do programa 'TVZ'.

fotogaleria

No trecho que repercutiu no X, os músicos aparecem em clima de romance e dividem alguns selinhos depois se apresentarem no quadro do Multishow. "Pior que eles são lindinhos juntos. Apoio a 'mami' em qualquer escolha", afirmou uma pessoa. Seguidores de Cabelinho já haviam reparado em pistas sobre a relação dos dois nas publicações mais recentes do influenciador. "EU SABIA!! (Tenho medo dele trair ela)", confessou um usuário da antiga rede do passarinho.Não demorou para que a plataforma fosse tomada de comentários sobre o primeiro affair do cantor desde que terminou com sua ex-namorada, a atriz Bella Campos. "Espero que ela destrua ele. Slipmami, te amo, linda. Acaba com esse homem", pediu uma internauta. "E os recalcados vão à loucura!", ironizou outra. "Impressionante como ele ficou 69878 de vezes mais feio depois que largou a Bella. Fiquei com vontade de jogar acido sulfúrico nos olhos", caçoou uma terceira. "Eles combinam muito! Seriam um ótimo casal", opinou mais uma.