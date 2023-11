Carol Castro celebra retorno à bicicleta ergométrica após lesão grave - Reprodução/Instagram

Carol Castro celebra retorno à bicicleta ergométrica após lesão grave

Publicado 27/11/2023 20:22

Rio - A atriz Caro Castro, de 39 anos, explicou como está sendo sua recuperação após romper o ligamento cruzado anterior e lesionar o menisco do joelho esquerdo. Nesta segunda-feira (27), a artista informou que vai passar por duas operações para resolver os problemas, mas que só pretende marcar o procedimento para o ano que vem.

"1º dia que consigo fazer uma bicicleta! Vou contar o que aconteceu comigo: rompi totalmente o ligamento cruzado anterior e lesionei o menisco do joelho esquerdo. Vou ter que operar. Serão 2 operações em 1, mas só vou operar ano que vem. Com fisioterapia e os devidos cuidados, é possível programar a cirurgia... Só não pode passar de 6 meses após o ocorrido. Sigo filmando com cautela e entrega! Sei que já já estarei curada e estou completamente focada na minha recuperação. Já passei por profissionais incríveis e sigo no lema que sempre me ajudou: FOCO, FORÇA e FÉ!! Obrigada meu amor, parceiro, coach, anjo da guarda e fotógrafo nas horas vagas. Leandro, sem você, eu não estaria chegando tão longe. Obrigada", escreveu Carol na legenda da publicação.Para comemorar sua conquista, a influenciadora adicionou uma foto do momento que conseguiu voltar a se exercitar no aparelho de ginástica. A influenciadora assumiu seu namoro com o produtor Leandro Dias em julho deste ano. Ela ainda é mãe da pequena Nina, de 6 anos, fruto do seu relacionamento com o maestro Felipe Prazeres.Nos comentários, seguidores mostraram seu apoio e torceram pela melhora da famosa: "Vai que vai, Carol! Estamos no processo", afirmou a atriz Giovanna Lancellotti. "Uhul! Um dia de cada vez, seguindo sempre em frente", incentivou uma fã. "Todas as benções pra você e que tudo dê certo na cirurgia!", desejou outra. "Melhoras, Carol. Vai ficar tudo bem. Se cuida", pediu uma terceira. "É isso aí, gostei de ver!! Que bom que já está melhorando, graças a Deus", celebrou mais um.