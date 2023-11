Lucas Rangel surpreende e pede Lucas Bley em casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 20:05 | Atualizado 27/11/2023 20:18

Rio - Lucas Rangel, de 26 anos, surpreendeu nesta segunda-feira (27), ao revelar que pediu Lucas Bley, seu namorado desde 2020, em casamento. O youtuber comemorou o 'sim' do parceiro nas redes sociais.

"Ele disse sim, vamos nos casar! Deus nos abençoe muito nessa nova fase. É o começo da família Rangel Bley! Te amo, te amo e te amo", disse o influenciador na legenda da publicação.Rangel se empenhou para fazer o pedido. A surpresa romântica foi feita em uma suíte do Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, com direito a uma super decoração, com balões de coração, pétalas de rosas no chão, um letreiro brilhante escrito: "casa comigo?", buquê de flores e, claro, o anel.Diversos famosos comemoraram o novo passo na vida do casal. "Ahhh, eu amo vocês! Parabéns! Sejam felizes", comentou Lexa. "Amém", brincou Ana Castela. "Finalmente! Amo tanto", se derreteu Gkay. " Parabéeeensss!!", disse Sasha Meneghel