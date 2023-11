Ary Mirelle e João Gomes mostram decoração do quarto do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 19:20

Rio - Ary Mirelle, de 22 anos, mostrou nesta segunda-feira (27), através do Instagram, o quartinho do filho que espera com João Gomes. Prestes a chegar ao mundo, Jorge já tem seu próprio espacinho. O casal optou por um estilo clean, de tons terrosos e destaque para madeira em praticamente todos os móveis e revestimentos.