Luciano Huck revela que grupo do Whatsapp de Angélica, Xuxa e Eliana apimenta a relaçãoReprodução/Globoplay

Publicado 27/11/2023 17:12

Rio - Angélica bateu um papo com Xuxa e Eliana no quinto episódio da sua série "50&Tanto", disponível no Globoplay. Em determinado momento, Luciano Huck entrou na conversa e comentou:

"O grupo do Whatsapp de vocês é muito mais apimentado do que essa conversa aqui... Ele apimenta a relação", admitiu.

"Tudo é motivo dele falar que apimenta a relação também", completou Angélica. Eliana ficou surpresa em saber que o apresentador sabe do conteúdo compartilhado entre elas.

"Estou um pouco chocada que você mostra o nosso grupo de Whatsapp para o Luciano... Você vasculha o celular da sua mulher? Que que é isso, Luciano", questionou a apresentadora do SBT.

Xuxa admitiu que Junno olha seu celular às vezes e Eliana garantiu que não mostra para ninguém. O trio combinou que não revelará qual é o nome do grupo do Whatsapp.

Angélica reflete sobre seus 50 anos

A apresentadora que completa 50 anos na próxima quinta-feira (30) já comemorou com um festão repleto de famosos e refletiu sobre o passar dos anos.

"Acho que são 50 anos de muita luta, de muita coisa boa, de altos e baixos que a gente tem na vida, que é assim que a gente se reconstrói. Nós somos um encontro que sempre existiu e que a gente reconheceu ele há pouco tempo", analisou.

"Tem muita gente invejando porque agora é uma coisa pública", completou Angélica.