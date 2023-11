Vera Fischer posta vídeo de agradecimento no aniversário de 72 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 15:17

Rio - Vera Fischer iniciou a semana em clima de festa, completando 72 anos nesta segunda-feira (27). Para celebrar a data, a atriz usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de agradecimento com os fãs. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz listou os motivos para celebrar a data especial.

"Oi, meus amores. hoje, eu estou fazendo 72 anos de vida muito bem vividos! Estou muito feliz, porque eu tenho uma família linda, eu tenho gatinhos que eu amo, eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta que trabalham comigo, eu tenho fãs deslumbrantes, seguidores que me amam e que eu amo de volta... Então, sim, hoje é um dia de agradecer muito a cada um de vocês, porque vocês fizeram com que eu estivesse viva e bem até agora", declarou a veterana.

Na sequência, Vera celebrou os "muitos trabalhos" que são abraçados pelos fãs, citando a peça "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito", que rodou o Brasil nos últimos dois anos. "Eu só tenho a agradecer mais e mais, e desejar a vocês toda felicidade do mundo, do jeito que eu estou me sentindo. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Continuem perto de mim, que eu vou continuar perto de vocês. Uma vida muito feliz pra todos. E muito obrigada do fundo do meu coração. Beijos", encerrou.

E claro que a atriz recebeu as felicitações de amigos e fãs nos comentários da publicação: "Parabéns, amada", disse Zezé Motta. "Muita saúde, amor, alegrias e realizações em sua vida. Vivaaaa!! Feliz Novo Ciclo! Feliz Vida!!", desejou Adriana Lessa. "Feliz aniversário, Vera!!! Nosso encontro foi grande presente para mim! Que seu novo ciclo seja maravilhoso como você!", escreveu Mouhamed Farfouch, que contracenou com a atriz no espetáculo que esteve em cartaz recentemente.

