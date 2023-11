Taylor Swift escreve mensagem de carinho para mãe de Ana Clara Benevides - Reprodução/Instagram

Taylor Swift escreve mensagem de carinho para mãe de Ana Clara BenevidesReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 18:59

Rio - A cantora Taylor Swift mandou uma mensagem para a mãe da estudante Ana Benevides, que morreu no último dia 17, o primeiro dia de shows da artista no Brasil. Na madrugada desta segunda-feira (27), o fã clube compartilhou um registro da recado escrito pela famosa e o gesto dividiu opiniões de usuários do X, o antigo Twitter.

fotogaleria

"Taylor Swift escreveu uma mensagem de carinho para Adriana Benevides, mãe de Ana Clara", contou o perfil oficial do grupo na plataforma. No post, eles incluíram um clique de uma foto da falecida que foi autografada por Taylor com os dizeres: "Eu te amo, Adriana." A família de Ana Clara foi convidada a assistir à última apresentação da americana no país, em São Paulo, mas Adriana, a mãe da jovem, explicou ao G1 que não estava em condições de realizar o sonho da filha. "Ainda é muito difícil pra mim. Sei que a Ana ficaria feliz em me ver no show da vida dela, mas eu não tinha condição de realizar esse sonho por ela. Ela sempre falava que era pra eu me cuidar e ser feliz, mas é muito difícil sem ela", admitiu.Internautas foram aos comentários para discutir se a homenagem da loirinha veio no momento devido ou não: "Depois de tudo o que rolou, depois da família ter que se 'virar nos 30' para levar o corpo da menina para outro estado para ser velado, ela faz essa palhaçada. Sinceramente...", criticou uma pessoa. "Era tudo questão jurídica mesmo gente, Taylor não poderia assumir a culpa perante à lei brasileira e deixar a T4F sair ilesa. Era necessário que o CEO da T4F viesse a publico primeiro tomando culpa de tudo", argumentou outra. "Isso não vai trazer a Ana de volta, mas que traga algum conforto pra mãe dela", desejou uma terceira. "Esse 'eu te amo' foi da boca pra fora. Se não demonstrar em atitudes, são apenas palavras vazias", afirmou mais uma.