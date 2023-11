Ex-BBB Jessi Alves se declarou para a namorada, Sté Frick, nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 17:31

Rio - Jessi Alves, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar um ano do início do namoro com a produtora Sté Frick, de 30. No Instagram, a ex-participante do "BBB 22" compartilhou um vídeo que reuniu diversos momentos especiais do casal e se declarou para a amada.

"Agora é oficial!!!! Nosso dia 27… Um ano, mor! E olha quanta coisa já vivemos, nos curtimos, viajamos muito, fomos morar juntas, adotamos um 'Dog' (cachorro, em inglês)… Espero viver a vida toda com você. Eu te amo muito e sigo perdendo tudo quando beijo a tua boca", escreveu a bióloga, citando um trecho da música "Perco Tudo", do cantor Afroito.

Apesar de estarem juntas há um ano, Jessilane só veio a público com o romance em fevereiro deste ano. Na ocasião, a ex-sister desabafou sobre as dificuldades que enfrentou para encontrar alguém com quem pudesse se relacionar. "Sempre achei que relacionamento não era pra mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu", disse ela.

