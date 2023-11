Família de Aline Wirley e Igor Rickli mostra sua animação após primeiro encontro com filhos adotivos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 17:22 | Atualizado 27/11/2023 17:23

Rio - A ex-BBB Aline Wirley anunciou que está em Manaus, no Amazonas, para conhecer as crianças que ela e seu marido pretendem adotar. Neste domingo (26), a cantora apareceu ao lado do ator Igor Rickli e do primogênito do casal, Antônio, para contar detalhes do primeiro encontro do trio com os novos integrantes de sua família.