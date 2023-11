Marina Sena - Reprodução Internet

Publicado 27/11/2023 16:53

Rio - Marina Sena, de 27 anos, se manifestou nesta segunda-feira (27), através das redes sociais, após o cancelamento de dois shows que aconteceriam no festival Primavera Sound, sendo uma apresentação na Argentina e a outra na Colômbia. Por meio de uma nota postada por sua assessoria de imprensa, a artista informou que não sabe o motivo dos cancelamentos.

"Comunicamos ao público e veículos de comunicação que o show da Marina Sena, que aconteceria no Primavera Sound Buenos Aires, no domingo, dia 26 de novembro, infelizmente foi cancelado por parte do festival, que alegou motivos de força maior, dos quais a artista não foi informada de mais detalhes. Informamos ainda que o show no Primavera Sound Colômbia, no dia 10 de dezembro, também foi cancelado, mas Marina Sena está confirmada no Primavera Sound de São Paulo, no dia 3 de dezembro. Agradecemos a compreensão do público local e pretendemos voltar em outra oportunidade", revela o comunicado publicado no Stories do Instagram.No X, antigo Twitter, Marina reforçou o comunicado divulgado pela assessoria e revelou que ficou triste com o cancelamento por parte do festival, chegando inclusive a chorar ao ver seu nome fora do line-up."Foi o Primavera Sound que cancelou minha participação (Buenos Aires/ Colômbia) inclusive fiquei extremamente triste na época e quando vi o line saindo sem meu nome até chorei. Então não vem por na minha conta não que eu já sofri o que tinha que sofrer com isso", escreveu.Em São Paulo, o Primavera Sound acontece entre os dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos e a cantora permanece no headline do festival.