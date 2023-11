Gretchen desiste de manter pelos dos seios descoloridos - Reprodução e Divulgação

Publicado 27/11/2023 18:01 | Atualizado 27/11/2023 18:03

Rio - Gretchen, 64 anos, se submeteu a uma sessão de depilação à laser para dar fim aos pelos nos seios. “Cansei dos meus pelos”, disse ela no Instagram, que era alvo de críticas por manter os pelos descoloridos na região.

A continuidade do procedimento está prevista para acontecer em janeiro quando ela volta ao Brasil para se preparar para o Carnaval.

“Estou aliviada. Comigo é assim, eu curto intensamente cada fase do meu corpo e se algo começa a me incomodar eu mudo. O importante é que as coisas aconteçam no meu tempo,

de acordo com a minha vontade e não quando as pessoas acham que devem acontecer”,

explicou a artista.



Ela contou ainda que, no ano passado, quando toda a polêmica em torno dos seus pelos viralizou, recebeu uma mensagem de Giovanna Antonelli, que é sócia de uma empresa de depilação.

"É uma querida que eu admiro demais, me mandou uma mensagem me parabenizando pela minha coragem em viver a minha verdade e a minha beleza acima de qualquer padrão. Quando eu decidi pela depilação a laser eu me lembrei dessa mensagem", explicou ela sobre o motivo de ter procurado a empresa.

"Tudo foi perfeito! Eu amei a experiência e vou recomendar pra todo mundo que quiser dar um

fim definitivo aos pelos, não doeu nada”, finalizou.

Gretchen fará cirurgia íntima

Gretchen usou o Instagram na quinta-feira passada para revelar aos fãs que passará por um novo procedimento estético, denominado accutite, no intuito de trazer mais firmeza para pele de sua região íntima.

A cantora ainda aproveitou para explicar, em um vídeo onde aparece ao lado de dois médicos, que a técnica é realizada com uma pinça, através da radiofrequência, capaz de retrair os pequenos e grandes lábios da região íntima.



"As mulheres têm vergonha de falar desse assunto. Gente, não pode. Os tratamentos estão aí pra serem feitos, usados pra gente se sentir mais feliz e com nossa autoestima incrível", declarou a artista sobre o método, que ainda é pouco convencional.