Larissa Manoela e André Luiz FrambachSantiago de Andrade / Agnews

Publicado 28/11/2023 08:47

Rio - Estrelas de "Tá Escrito", Larissa Manoela e o namorado, André Luiz Frambach compareceram à pré-estreia do longa, na noite desta segunda-feira, no cinema de um shopping da Zona Sul do Rio. Na ocasião, os dois mostraram muita simpatia, posaram para fotos juntos e trocaram alguns beijinhos.

Celebridades como Vitória Strada, Sophia Abrahão, Thati Lopes, George Sauma, Rodrigo Fagundes, Wendell Bendelack, Ana Hikari e Victor Lamoglia também conferiram o filme, que estreia no dia 7 de dezembro nos cinemas e tem direção de Matheus Souza.

Em "Tá Escrito", Alice (Larissa Manoela) acha que os astros erraram com ela, até que um dia ela recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.