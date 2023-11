Thiaguinho canta ao lado de Arlindinho no Beco do Rato - Reprodução de vídeo

Publicado 28/11/2023 09:36 | Atualizado 28/11/2023 10:44

Rio - Thiaguinho surpreendeu os frequentadores do Beco do Rato, tradicional casa de samba na Lapa, no Centro do Rio, na noite desta segunda-feira (28). De folga, o cantor marcou presença no local acompanhado da namorada, Carol Peixinho, e de alguns amigos, como Feyjão, Rafael Zulu e Douglas Silva, e ainda deu "canja" com Arlindinho, atração da noite.

O pagodeiro não deixou ninguém parado ao entoar músicas como "Tu Mandas no Meu Coração", "Falta Você", "Não Tem Hora Nem Lugar", "Será Que É Amor". Ele também homenageou Reinaldo, o Príncipe do Pagode, que faleceu em 2019. Carol Peixinho compartilhou alguns registros de Thiaguinho cantando e brincou: "Pensem em uma criança no parque, é esse rapaz no pagode."

Nas redes sociais, os internautas também reagiram à presença do cantor no Beco do Rato. "O Thiaguinho tava literalmente no beco do rato no pagode do Arlindinho! Não pego uma boa dessa", lamentou um usuário do X, antigo Twitter. "Preciso voltar a frequentar o Beco do Rato às segundas no pagode do Arlindinho! Hoje de surpresa teve apenas Thiaguinho mano … E eu dormindo", comentou outro. "Privilegiado é quem foi ontem no beco do rato. Curtiu o Arlindinho as antigas e ainda pegou uma passada do Thiaguinho", disse uma terceira pessoa.

Essa não é a primeira vez que Thiaguinho vai ao Beco do Rato. Em fevereiro, o pagedeiro se divertiu na roda de samba Encontros Casuais. Outros famosos como Ana Carolina, Diogo Nogueira, Marisa Orth, Regina Casé também já estiveram no local.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Beco do Rato (@becodorato)

Puro suco de Rio de Janeiro! Simplesmente Thiaguinho apareceu DO NADA nesta segunda no Beco do Rato, no pagode do Arlindinho pic.twitter.com/Y7q9s4sG9E — Trecho Pagode (@TrechoPagode) November 28, 2023

A menina aqui do trabalho tava no beco do rato ontem e chegou simplesmente Thiaguinho, Arlindinho e DG p curtir e começaram a cantar kkkkkkk eu nunca daria uma sorte dessas, não saio segunda-feira — Débora (@deboragdss) November 28, 2023

Thiaguinho e Arlindinho no Beco do Rato ontem. Morar na lapa tem dessas coisas aleatórias — renanssance (@_resantos) November 28, 2023

Caraca, o Thiaguinho brotou do nada no Pagode do Arlindinho ontem no Beco do Rato, que isso!!! Douglas Silva tb. Era a minha chance de ver o Tardezinha na Lapa e perdi . Inclusive, preciso de uma noite no Beco do Rato, mas em janeiro serei vista, com certeza. #Bonfim — May Kardashian (@maykardashian22) November 28, 2023