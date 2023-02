Thiaguinho anunciou a volta da 'Tardezinha' - Divulgação

Publicado 24/02/2023 08:03

Thiaguinho curte folga no Beco do Rato Foto divulgação

O cantor Thiaguinho escolheu a tradicional casa de samba Beco do Rato, no Rio de Janeiro, para curtir seu dia de folga (quinta-feira - 23).Acompanhado do músico Feyjao, o cantor se divertiu na roda de samba Encontros Casuais, queridinha dos artistas, que tem como anfitriões Mosquito e Inácio Rios.O projeto Encontros Casuais acontece às quintas-feiras no Beco do Rato, na Lapa, e normalmente recebe convidados surpresa e participações de sambistas parceiros.Já passaram por lá Caetano Veloso, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Martnália, entre outros.Mosquito e Inácio fazem parte da comissão de frente da nova geração do samba carioca. Inácio é filho de sambista consagrado, o Zé Katimba, e desde criança respira música. Pedro Assad Medeiros, mais conhecido por Mosquito, cria da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, também é respeitado no meio por seus diversos talentos.Os cantores, compositores e instrumentistas se uniram para fazer um samba depois de um encontro casual. A notícia se espalhou e conquistou um público fiel no Beco do Rato, lugar escolhido para abrigar a ideia. A casa, recém-reformada e novo cardápio, irá comemorar seus vinte anos de história, esse ano.