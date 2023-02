Jojo Todynho curte camarote - ADÃO / AGNEWS

Publicado 22/02/2023 09:38

O Look que Jojo Todynho usou para curtir o último dia de folia em um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro, sem dúvidas chamou a atenção de quem passava pela cantora.

Comentários sobre o look de JojoTodynho Reprodução Internet

Jojo já esperava que o look iria chamar atenção por onde passasse e comentou: “Vim para causar”, avisou a cantora. Internautas repercutiram nas redes sociais, e a maioria criticou a escolha da artista para o carnaval. Teve até quem disse que a funkeira resolveu imitar os looks de Anitta, que costuma se apresentar com o bumbum à mostra., perguntou uma seguidora., disse outra!? Indagou mais uma internauta.Esses foram apenas um dos comentários deixado na foto da cantora, na página do blogueiro Hugo Gloss.