Aline Mineiro arrasou na noite de sua estreia no Carnaval do Rio, como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel na madrugada desta segunda-feira ( 20). A atriz e musa da escola de samba usou uma fantasia com penas ecológicas, já que é ligada à causa animal.

O figurino, que custou mais de 25 mil reais, representa a víbora armorial, um dos temas que são a inspiração do mestre Manoel Galdino para os jogos de xadrez do Alto do Moura.

Aline fez bonito na Sapucaí, mostrando todo o seu samba no pé. Ela falou sobre sua estreia na Avenida.

Fiquei muito nervosa. Nem havia comido o dia todo de tanta ansiedade. O que me deu energia foi esse amor que sinto pela escola. É uma experiência única. Me faltam palavras para explicar a emoção que é estar aqui na Sapucaí", diz. Aline Mineiro Foto Divulgação , diz.