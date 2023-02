MC Daniel, namorado de Mel Maia, foi outro famoso que circulou pelo aeroporto nesta quinta - Webert Belício / Ag. News

Publicado 22/02/2023 09:16

Mel Maia e MC Daniel se pronunciam após boatos de que o funkeiro teria traído a atriz Reprodução/Instagram

MC Daniel virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, durante a noite desta terça-feira (21), ao aparecer de “barraca armada” nas redes sociais.O namorado de Mel Maia, gravou um stories, vestindo apenas um calção branco, porém algo curioso por baixo do short chamou a atenção da web, que começou a comentar que o cantor estaria excitado, o dote do rapaz causou um burburinho na internet e o vídeo foi parar logo nos trends do Twitter.