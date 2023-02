Bruno Gaga desistiu do 'BBB 23' nesta sexta-feira - Globo/Paulo Belote

Publicado 21/02/2023 09:29 | Atualizado 21/02/2023 09:29

Bruno Gaga e Charles Daves Drika e André Marinho

Bruno Gaga parece que se empolgou com a noite do beijo que se instaurou no Sambódromo nesta segunda-feira (20). Ao assistir diversos famosos beijando na boca, assim como aconteceu dentro da casa e o desistente do reality que tentou beijar o ator Gabriel Santana que fugiu do dançarino, acabou se empolgando e tentou repetir o feitoNo último dia dos desfiles das escolas de samba do grupo especial na Sapucaí, o brother tentou beijar o diretor de tv e ator Charles Daves, que assim como o ator que está confinado e beijou Fred Nicácio durante uma festa da edição se esquivou do beijo na boca do ex-BBB.