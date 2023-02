Gracyanne e Belo - RT Fotografia

Publicado 21/02/2023

Saulo Fernnades RT Fotografia

Famosos e anônimos se esbaldaram no camarote Rio Praia no último dia de desfiles do Grupo Especial. Rainha do espaço, Gracyanne Barbosa aproveitou o show de Saulo Fernandes para reafirmar o clima de lua de mel permanente com o marido, o cantor Belo, que se apresentou no camarote no sábado.Na mesma onda de romance, o jogador Jô e a mulher Claudia, também marcaram presença.Nany People, Isabel Fillardis e Larissa Tomasia, que desfilou pelo Império Serrano, além de Bruno Gaga e Marília não dispensaram a oportunidade de assistir de perto ao desfile de Tuiuti, Portela e Vila Isabel.