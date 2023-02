Gisele Bundchen no Camarote Nº 1 - Foto divulgação

Gisele Bundchen no Camarote Nº 1Foto divulgação

Publicado 20/02/2023 06:42

A modelo Gisele Bündchen já tem pronto o look para curtir o Carnaval neste ano, no Camarote Brahma Nº1, na Marquês de Sapucaí. Convidada por Brahma, Gisele está no Brasil para festejar o Carnaval, com presença garantida no Camarote Brahma Nº1, neste domingo (19).E se após tanto tempo até mesmo quem não vinha ao Brasil resolveu celebrar a folia, ela traz de volta o figurino usado quase 20 anos atrás, em uma de suas mais icônicas aparições no local, em 2004. Será que a modelo brasileira mais aclamada do mundo vai movimentar os trends com o mood Carnaval Brahma anos 2000 x 2023?