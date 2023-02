Gisele Bundchen no Camarote Brahma nº 1 - Foto Alexandre Picchetto

Publicado 20/02/2023 05:48

Sabrina Sato, Alcione e Gisele Bundchen Foto Dilvulgação

O Camarote Brahma Nº1, principal evento do circuito de festas de Carnaval do Rio de Janeiro, iniciou sua 32ª edição com grande estilo. O cobiçado espaço recebeu em sua primeira noite, a übermodel e empresária Gisele Bündchen, que desembarcou no Rio de Janeiro a convite da cerveja Brahma. Ao lado das grandes musas do espaço, Alcione e Sabrina Sato, e também de sua família e amigas de infância, Gisele assistiu a primeira noite dos desfiles do grupo especial carioca.Durante a noite, a empresária ainda brindou com o público e com Zeca Pagodinho, que desfilou como homenageado pela Acadêmicos do Grande Rio, e foi o responsável por oficializar o convite da Brahma para o grande ícone das passarelas. A ocasião também marcou a volta de Gisele a terras brasileiras, após 12 anos sem curtir a festa no país.