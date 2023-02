Viviane Araújo no camarote Kasa Carioca - Fotografo Renato Campos

Publicado 18/02/2023 21:12

Quando o assunto é Carnaval, não podemos deixar de falar de Viviane Araújo, a maior rainha de bateria da história do Carnaval carioca.

Carismática, linda, sorridente e com um samba no pé indiscutível, Viviane Araújo reina absoluta à frente da bateria do Salgueiro há 15 anos. Aos 48 anos, a morena entra no Sambódromo em 2023 pela primeira vez como mãe de seu primeiro filho, em 2022 a beldade desfilou grávida.

Nesta última Sexta -Feira (17), A morena esteve a frente do camarote Kasa Carioca, onde é madrinha no espaço dedicado aos sambista da vermelho e branco da zona norte e prestigiou os desfiles da sério ouro no Carnaval do Rio de Janeiro.

Viviane Araújo Fotografo Renato Campos Localizado no setor 4 da Sapucaí, o espaço recebe, nestes dias de carnaval, Cordão do Bola Preta, Molejo, Leandro Sapucahy, Renato da Rocinha, grupos Arruda e Entre Elas.