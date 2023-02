Gracyanne Barbosa e Solange Gomes - Foto Alexandre Picchetto

Gracyanne Barbosa e Solange GomesFoto Alexandre Picchetto

Publicado 18/02/2023 20:54

“Não resisti, é duro igual uma parede”! Foi assim que Solange Gomes declarou ao ver Gracyanne Barbosa na área vip do camarote Rio Praia usando um biquíni minúsculo que deixava seu enorme bumbum à mostra e acabou dando aquela apalpada.

Gracyanne Barbosa e Solange Gomes Foto Alexandre Picchetto

Gracyanne Barbosa, Evelyn castro e Solange Gomes em Tõ de Graça Foto Reprodução internet

A rainha do camarote e a campeã do Ilha Record 2 caíram na gargalhada após a cena que chamou a atenção de todos que ali estavam.As duas se encontraram recentemente durante a participação de Solange no humorístico no humorístico estrelado por Rodrigo Sant'Anna no canal pago Multishow, onde Gracyanne vive Sonaira.