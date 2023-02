Moacyr Luz - foto divulgação

Moacyr Luzfoto divulgação

Publicado 16/02/2023 15:03

O Bloco do Beco do Rato, criado há mais de 10 anos, em 2023 homenageia o mestre Moacyr Luz, reverenciado pelos serviços prestados ao samba e a cultura brasileira.

O líder do Samba do Trabalhador, cantor e compositor, estará presente na casa e será o centro das atrações no dia 18.

O bamba entoará algumas composições próprias, e o repertório reunirá clássicos de Moa e parceiros, como A reza do samba (Moacyr Luz e Gustavo Clarão), Som de prata (Moacyr e Paulo César Pinheiro), Que batuque é esse (Moacyr e Sereno), Estranhou o quê (Moacyr Luz), e sambas marcantes de renomados compositores do gênero.

Bloco Beco do Rato foto divulgação O Bloco do Beco do Rato conta com 12 músicos que possuem a receita da folia: o coração do bloco bate ao som da percussão com o auxílio de instrumentos de sopro, levando o máximo de vibração e alegria para a roda de samba da concentração e para o desfile na rua.