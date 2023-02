Mileide Mihaile em ensaio da Grande Rio - Foto reprodução internet

Publicado 13/02/2023 01:52

Mileide Mihaile foi uma das musas que desfilaram durante a noite deste domingo (12), no ensaio técnico da Grande Rio. A campeã do Carnaval 2022 passou pela passarela do samba no ensaio de luz e som logo após a Beija Flor de Nilópolis, encerrando a temporada pré carnavalesca na Marquês de Sapucaí.A ex de Wesley Safadão foi traída pelo mau tempo que assombrou os últimos ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro. Sob chuva, a musa da agremiação de Caxias acabou escorregando e levou um tombo quando passava pelo setor 10, já quase no fim do desfile da escola. Após o susto, a dançarina se recuperou e seguiu até o fim da avenida.